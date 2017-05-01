‘Böyle duygular yaşamak için çok bekledim’

Giriş Tarihi: 1.5.2017
‘Böyle duygular yaşamak için çok bekledim’

Şarkıcı Bengü, önceki gün bahar festivali SpringBreak 2017'nin açılışında sahneye çıktı. Antalya Belek Port Nature Luxury Resort Hotel'de gerçekleşen festivalde binlerce müzikseverle buluşan Bengü; şarkıları ve sahne performansıyla büyük beğeni topladı.

Sahne öncesi soruları yanıtlayan ünlü şarkıcı, yeni sevgilisi Selim Selimoğlu ile çok mutlu olduklarını söyledi: "Sevenlerim benden böyle bir haber bekliyordu. Bu ilişkininin üstüne çok fazla cümle kuramıyorum çünkü çok heyecanlanıyorum, ellerim titriyor.

Böyle duygular hissetmeyi çok bekledim. Allah da sesimi duydu. Çok kıymetli bir şey bu ve nazar değmesini istemiyorum." İlişkisini "Tatlı ve çok değerli bir şey" olarak tanımlayan güzel şarkıcı, "İlişkimde hiçbir şeyi saklamayacağım; herkes mutlu olduğumu bilsin" diye konuştu.

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‘Böyle duygular yaşamak için çok bekledim’
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