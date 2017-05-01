‘Böyle duygular yaşamak için çok bekledim’

Sahne öncesi soruları yanıtlayan ünlü şarkıcı, yeni sevgilisi Selim Selimoğlu ile çok mutlu olduklarını söyledi: "Sevenlerim benden böyle bir haber bekliyordu. Bu ilişkininin üstüne çok fazla cümle kuramıyorum çünkü çok heyecanlanıyorum, ellerim titriyor.

Böyle duygular hissetmeyi çok bekledim. Allah da sesimi duydu. Çok kıymetli bir şey bu ve nazar değmesini istemiyorum." İlişkisini "Tatlı ve çok değerli bir şey" olarak tanımlayan güzel şarkıcı, "İlişkimde hiçbir şeyi saklamayacağım; herkes mutlu olduğumu bilsin" diye konuştu.