Çalgıcı isyanı

Diriliş Ertuğrul dizisinin Turgut Alp'ı Cengiz Coşkun, önceki akşam yeni yaşını Yeniköy Arnavutköy Balıkçısı'nda düzenlenen parti ile kutladı. Yakışıklı oyuncunun 35. yaş günü partisine katılanlar arasında Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar, Metin Şentürk ve dizi ekibi de vardı. Mekanın orta katını kapattıran Coşkun, eğlence için bir de fasıl ekibi tuttu. Davetliler, gece boyunca fasıl ekibinin çaldıkları şarkılarla eğlendi. Geç saatlere dek süren eğlenceden ilk ayrılan Düzyatan çifti oldu. .