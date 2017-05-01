Ceceli engellilerle tek tek ilgilendi

Ceceli, Moi Sahne'de gerçekleşen ve biletleri günler öncesinden tükenen konserinde; geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Müzik ziyafeti yaşanan konserde Ceceli'yi engelli hayranları da yalnız bırakmadı. Sahne öncesinde engelli hayranlarıyla tek tek ilgilenip onlarla fotoğraf çektiren şarkıcı, duygusal anlar yaşadı.

Gecede sanatçıyı, yakın arkadaşı olan ünlü müzik adamı Ravi İncigöz de yalnız bırakmadı. Ceceli, birlikte yaptıkları düet sırasında davulun başına geçerek davul şov yaptı.