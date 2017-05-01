Ceceli engellilerle tek tek ilgilendi

Giriş Tarihi: 1.5.2017
Ceceli engellilerle tek tek ilgilendi

Pop müziğin sevilen ismi Mustafa Ceceli, geçtiğimiz cuma akşamı, fizy konserleri kapsamında performans sergiledi.

Ceceli, Moi Sahne'de gerçekleşen ve biletleri günler öncesinden tükenen konserinde; geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Müzik ziyafeti yaşanan konserde Ceceli'yi engelli hayranları da yalnız bırakmadı. Sahne öncesinde engelli hayranlarıyla tek tek ilgilenip onlarla fotoğraf çektiren şarkıcı, duygusal anlar yaşadı.

Gecede sanatçıyı, yakın arkadaşı olan ünlü müzik adamı Ravi İncigöz de yalnız bırakmadı. Ceceli, birlikte yaptıkları düet sırasında davulun başına geçerek davul şov yaptı.

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Ceceli engellilerle tek tek ilgilendi
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