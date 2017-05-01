’nin tarihi ve saati belli oldu

Giriş Tarihi: 1.5.2017 10:24 Güncelleme Tarihi: 1.5.2017 10:40
Deniz Seki’nin tahliye tarihi ve saati belli oldu

'Uyuşturucu temin etmek' suçundan tutuklanan olmak için gün sayıyor. Şarkıcı, 5 Haziran 2017 Pazartesi günü sabah saat 09.00'da özgürlüğüne kavuşacak

2 Şubat 2009 tarihinde "Uyuşturucu temin etmek" suçlamasıyla tutuklanan ve 24 Ekim 2009'daki ilk duruşmasına kadar hapis yatan sonrasında edilmişti.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALDI

Daha sonra 'kokain satın alıp içmek' ve 'başkalarına uyuşturucu temin etmek' suçlarından ikinci kez hakkında dava açılan ünlü şarkıcının 6 yıl 3 ay hapis yatması istenmişti. Sonrasında devam eden dava sonucunda 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Deniz Seki bu karar sonrasında ortadan kaybolmuştu. 6 Kasım 2014 yılında saklandığı dairede yakalanarak cezaevine götürülmüştü.

5 HAZİRAN SAAT 09:00'DA TAHLİYE OLACAK

Deniz Seki'nin tahliye tarihi ve günü belli oldu. Seki, 5 Haziran 2017 Pazartesi günü sabah saat 09.00'da Bakırköy Cezaevi'nden tahliye olacak.

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Deniz Seki’nin tahliye tarihi ve saati belli oldu
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