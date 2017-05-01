‘Kocam evde çocuk bakıyor, ben sahnedeyim’

Giriş Tarihi: 1.5.2017
‘Kocam evde çocuk bakıyor, ben sahnedeyim’

Ünlü popçu Demet Akalın, önceki gece Etiler Sahne İstanbul'da performans sergiledi. Yeni çıkan albümünden şarkılarını seslendiren Akalın, eşi Okan Kurt'a yaptığı göndermelerle hayranlarını güldürdü

Ünlü şarkıcı "Okan şimdi evde çocuk bakıyor, ben sahne yapıyorum. Ah bu dadılar!" dedi. Akalın, 'Nasip Değilmiş' adlı şarkısını seslendirdikten sonra ise şöyle konuştu:

"Bu bir ayrılık şarkısı ama biz Okan'la bu şarkıda tanıştık. O yüzden bu şarkı benim için her zaman özeldir." Gecede giydiği kıyafetiyle de oldukça beğeni toplayan Akalın, konseri boyunca hareketli şarkılar ile konuklarını coşturdu. Doğum günü olan konuklarının yaşgünlerini tek tek kutlayan Demet Akalın, hepsinin istek şarkılarını seslendirdi.

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‘Kocam evde çocuk bakıyor, ben sahnedeyim’
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