‘O şarkılar ilk bana geldi ama parasızlıktan alamadım’

Şarkıcı İrem Derici, önceki gün Bursa'da sahneye çıktı. Sevenlerine güzel bir gece yaşatan Derici, samimi açıklamalarda bulundu. Son şarkısı 'Tek Taş' ile listelerinin zirvesine kurulan ünlü popçu, Hadise'nin 'Nerdesin Aşkım' ve Ayşe Hatun Önal'ın 'Çak Bi Selam' şarkılarının ilk kendisine geldiğini söyledi ve ekledi: "Ama şarkıları parasızlıktan alamadım. Ayşe kredi çekip şarkıyı almış, yürüdü gitti. Ben 'Tek Taş' parçam için zamanında kendime aldığım yüzüğümü sattım." 'Tek Taş'a yaptığı dolmalı tanıtımla gündemden düşmeyen şarkıcı, komedyen Şahan Gökbakar'ın pide yaparak kendisine yaptığı gönderme hakkında "Şahan'la yarışılmaz anam, adam her şeyi yapıyor. Biz bir dolma sarmak için bir ay uğraştık" dedi. Şarkısının en çok genç sevgililerin ilgisini çektiğini söyleyen Derici, bir hayranının kız arkadaşına sahnede evlenme teklif etmesine izin verdi. Erkeğin dizleri üstüne çökmemesini eleştiren İrem Derici, onun yerine diz çökerek yüzüğü kadın hayranına verdi. 'Evet' cevabından sonra şarkısına devam eden Derici, keyifli anların yaşanmasına neden oldu.