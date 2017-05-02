Eğlencenin çivisi çıktı!

ÖMER KARAHAN
ÖMER KARAHAN

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 2.5.2017
Eğlencenin çivisi çıktı!

İstanbul gece hayatında masa devirme, tabak kırma derken yeni trend başa takıp eğlenmek oldu. Gençler bu modaya deliriyor

MUTFAKTAN KAFALARA
Yıllardır annelerimizin mutfakta kullandığı , eğlence hayatının yeni gözdesi oldu. Artık gençler, kafalarına huni takarak eğleniyor. Modanın öncüsü, İstanbullu gençler. Özellikle Anadolu Yakası, son günlerde bu trendle çalkalanıyor.



Huni pazarda 50 kuruş barda 5 TL

SEYYAR SATICILAR YAŞADI
Kafalarına huniyi geçiren gençler, deli gibi eğleniyor. Bu trend, seyyar satıcılar için de yeni bir kazanç kapısı oldu. Pazarda 50 kuruşa sattıkları huniler, Kadıköy sokaklarında 5 liraya kapışılıyor. Huniyi kapan, kendini dansın ritmine bırakıyor.



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Eğlencenin çivisi çıktı!
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