Eğlencenin çivisi çıktı!

MUTFAKTAN KAFALARA
Yıllardır annelerimizin mutfakta kullandığı huni
, eğlence hayatının yeni gözdesi oldu. Artık gençler, kafalarına huni takarak eğleniyor. Modanın öncüsü, İstanbullu gençler. Özellikle Anadolu Yakası, son günlerde bu trendle çalkalanıyor.
Huni pazarda 50 kuruş barda 5 TL
SEYYAR SATICILAR YAŞADI
Kafalarına huniyi geçiren gençler, deli gibi eğleniyor. Bu trend, seyyar satıcılar için de yeni bir kazanç kapısı oldu. Pazarda 50 kuruşa sattıkları huniler, Kadıköy sokaklarında 5 liraya kapışılıyor. Huniyi kapan, kendini dansın ritmine bırakıyor.