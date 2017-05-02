Selena Gomez'in 119 milyon takipçisine şok!

Selena Gomez hayranlarını bir kez daha şaşırtmayı başardı. Instagram'da paylaştığı yeni saç modeli ile 3 milyondan fazla beğeni alan güzel şarkıcı, geçtiğimiz gün katıldığı bir davette aslında tüm dünyayı kandırdığını gösterdi.







"HERKES SAÇIMI KESTİRDİĞİMİ SANDI AMA..."

Kırmızı halıda sosyal medya hesabından paylaştığı saç kesimi yerine eski sahip olduğu saç modeliyle katılan Selena Gomez, "Her kes saçımı kestirdiğimi sandı ama o aslında peruktu. Bu olay nasıl bu kadar büyüdü çok komik" dedi. Gomez, "Peki, saçınızı o kadar kısa kestirir miydiniz?" sorusuna, "Şu an düşünmüyorum" yanıtını verdi.







"KİŞİLİĞİMİN TÜKENDİĞİNİ HİSSETTİM"

Instagram hesabında 119 milyon takipçisi bulunan sanatçı, bu durumun kendisini korkuttuğunu söyledi. "Kişiliğimin tükendiğini hissettim" şeklinde konuşan Gomez, "Instagram'la yatıp kalkmaya başlamıştım. Görmek istemediğim şeyleri görüyor, sahip olmak istemediğim fikirler sanki zorla kafama sokuluyordu. Kendimi berbat hissettiğim için şu sıralar uzak duruyorum." açıklamasını yaptı.