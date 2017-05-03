Ünlü çifte sahtecilik şoku

Ünlü şarkıcı Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu, sattığı araç yüzünden adliyelik oldu. Olay, 7 Şubat günü yaşandı. Çolakoğlu, eşi Gülşen'in Porsche marka aracını satmaya karar verdi. Yaklaşık 750 bin liraya Murat Dudu'yla anlaştı. Dudu, Çolakoğlu'nun banka hesabına aracın kaporası olarak 150 bin lira gönderdi. Paranın tamamını ise Çolakoğlu'nun iş yerine giderek, kendi imzası ve cirosu bulunan bir çekle ödedi. ka rşılıks ız çek İddiaya göre bir süre sonra çeki bozdurmak için bankaya başvuran Çolakoğlu, çekin karşılığı olmadığını öğrenince, Murat Dudu'nun sahibi olduğu şirkete icra takibi başlattı. Şirketine haciz gelen Dudu ise iddiaya göre, icraya konu olan çekin kendisi tarafından cirolanmadığını ileri sürdü. Çolakoğlu'nun çek üzerinde oynama yaparak kendisini zor durumda bıraktığını söyleyen Murat Dudu, Çolakoğlu'nun cezalandırılmasını istedi. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili ifadesine başvurulan Ozan Çolakoğlu, şöyle konuştu: "Eşim Gülşen'in adına kayıtlı olan lüks marka aracı Murat Dudu'ya sattım. Bu aracın satış işlemleri için 150 bin lirayı nakit olarak banka hesabıma gönderdi ve anlaşmamızın geri kalanı olan parayı ise kendisi ciroladığı çekle tarafıma teslim etti. Sonrasında Dudu, çeki kendisi cirolamadığını belirterek benden şikayetçi olmuş fakat olayda asıl mağdur ben ve eşim Gülşen'dir." Avukatı da olayda asıl mağdurun kendilerinin olduğunu beyan ederek, Murat Dudu'dan şikayetçi olacaklarını belirtti. Soruşturma devam ediyor.