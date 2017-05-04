Aslı’nın aşkına aile vetosu

Şarkıcı Aslı Hünel, bir süredir işadamı Murat Karabova ile birlikte. Ancak Karabova'nın geçmişi Hünel Ailesi tarafından tepki gördü. İşadamının ismi bir süre önce Cicişler olarak anılan Esra Ersoy'la gündeme gelmişti. Ersoy, ünlü işadamından davacı olmuştu.İşadamıdavadan beraat etti ama isminin Ersoy'la anılması bile aileyi rahatsız etti. Aile kızlarına tavır alırken, Aslı'nın ağabeyi Saruhan Hünel de kardeşini sosyal medyada takip etmekten vazgeçti. Aslı Hünel cephesi henüz sessiz.İşadamı Murat Karabova, daha önce Yeşim Salkım'la beraberdi. İşadamının yaptığı ilk evlilikten iki çocuğu var.