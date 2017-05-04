Aslı’nın aşkına aile vetosu

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 4.5.2017
Aslı’nın aşkına aile vetosu

Ailesi, işadamı Murat Karabova ile olan ilişkisi nedeniyle Aslı Hünel’e sırtını döndü. Sebep; işadamının Cicişler’den Esra Ersoy’la adliyelik olması

DAVACI OLMUŞTU
Şarkıcı Aslı Hünel, bir süredir işadamı Murat Karabova ile birlikte. Ancak Karabova'nın geçmişi Hünel Ailesi tarafından tepki gördü. İşadamının ismi bir süre önce Cicişler olarak anılan Esra Ersoy'la gündeme gelmişti. Ersoy, ünlü işadamından davacı olmuştu.

TAKİBİ BIRAKTI
İşadamı davadan beraat etti ama isminin Ersoy'la anılması bile aileyi rahatsız etti. Aile kızlarına tavır alırken, Aslı'nın ağabeyi Saruhan Hünel de kardeşini sosyal medyada takip etmekten vazgeçti. Aslı Hünel cephesi henüz sessiz.


YEŞİM SALKIM'IN ESKİ SEVGİLİSİ
İşadamı Murat Karabova, daha önce Yeşim Salkım'la beraberdi. İşadamının yaptığı ilk evlilikten iki çocuğu var.
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Aslı’nın aşkına aile vetosu
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