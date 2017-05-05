Ünlü modacı Cengiz Abazoğlu, Haute Couture 2017 koleksiyonunu, önceki gün Shangri- La Bosphorus Otel'de gerçekleştirdiği defileyle tanıttı. Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği yararına gerçekleştirilen defilede Çağla Şıkel, Ebru Şallı ve Özge Ulusoy baş manken olarak podyuma çıktı. Podyuma çıkmak üzereyken düşmekten kıl payı kurtulan Ebru Şallı, "Cengiz sanatını konuşturdu ama ben de nazara geldim. Düşseydim ayağım burkulabilirdi" dedi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düştüğü iddia edilen ikinci çıplak fotoğrafı hakkındaki sorulardan kaçıp otel içerisinde gazetecilerle köşe kapmaca oynayan Şallı, sonunda pes edip "Gerekli tüm yasal yollara başvuracağım. Hukuki mücadelem sonuna kadar sürecek. Sosyal medyada benim hakkımda ortaya atılan iddialara pes diyorum. Bunu yapanları Allah'a havale ediyorum" diye konutu. Sosyal medyada Cem Yılmaz'ı takibi bırakması da hatırlatılan ünlü model, "Cem hakkında konuşmak istemiyorum" dedi.Geçtiğimiz haftalarda Hacı Sabancı ile olan ilişkisini noktalayan Özge Ulusoy, "Hayatımda her şey çok güzel. Şu sıralar yalnızca işlerime konsantreyim" derken; yakın arkadaşı Çağla Şıkel ise sohbete katılarak "Üzmeyin benim arkadaşımı bu sorularla" diyerek Ulusoy'un imdadına yetişti.