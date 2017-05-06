Halk istikrarı tercih etti Türkiye uçacak!

Yaklaşık dört yıl aradan sonra 'Ben Burdayım' adlı albümüyle hayranlarının karşısına çıkan İzzet Yıldızhan'la röportaj yapmak için Gayrettepe'deki ofisinde buluştuk. Yıldızhan'ın çıkış şarkısı olarak seçtiği Ayla Çelik imzalı pop şarkısı, henüz üç günde dijital ortamda 70 bin kez indirilmiş. Yıldızhan'la albümünü konuşmaya gittiğim gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye yeniden üye oluyordu. Yıldızhan'la röportajımıza, arkadaki dev ekrandan canlı yayınlanan tarihi olayı izledikten sonra başladık...Ben hem 200'e yakın personeli olan bir işadamıyım, hem sanatçıyım, hem de çok geniş bir ailenin başında olan biriyim. İnsanın böyle sorumlulukları olunca ülkenin gidişatını, siyasetini bilmesi lazım.Şu anda ülkemin çok iyi idare edildiğini görüyorum. Çok daha güzel şeyler olacak. Son 10 yıla bakın; hakkaniyetli konuşmak gerekir. Sadece İstanbul'da yapılan yatırımlar bile durumu anlamamıza yeter. Tüm dünya Türkiye'yi kıskanıyor. O yüzden herkes üstümüze oynadı, FETÖ belasını içimize soktular.Evet, kesinlikle istediğim sonuç çıktı. Minimum yüzde 52 demiştim, az payla yanıldım. Önemli olan çoğunluktur. Halk tercihini istikrardan yana yaptı. Ben de istikrardan yanayım. Bugün dolar nereden nereye geldi. Ülkenin gidişatı iyi olmasa böyle olur muydu? Göreceksiniz; Türkiye uçacak.15 Temmuz'dan önce Ankara'da bir iş merkezi yaptım. FETÖ'cülerin hain girişiminden sonra orayı satamadım. Herkes gibi ben de zarar gördüm. Ama 16 Nisan itibariyle ticaretin önü açıldı çünkü belirsizlik kalktı.Bununla ilgili sıkıntımız büyük. Geçenlerde Başbakan Binali Yıldırım'la olan toplantımızda bu konuyu dile getirdim. Kendisine "11 sene müzik-eğlence program yaptım. Ama şimdi TV'de bir sanatçının kendisini göstereceği bir müzik-eğlence programı yok" dedim.Evet, tekrar bir program yapmak istiyorum. İstikrar yolunda bir ülkeyiz, artık belli şeyler düzene girdi, taşlar yerine oturdu. İstiyorum ki artık siyasi programlar yerini, müzik-eğlence programlarına bıraksın. Seyirci de siyasi tartışma programlarından sıkıldı. Halkın artık gülüp eğlenmeye, müzik dinlemeye ihtiyacı var.Evet, 'Ben Burdayım', beni çok yansıtan bir cümle. Etrafımda beni çekemeyen, yüzüme gülen ama arkamdan konuşan sahte çok insan var. Kıskanıyorlar beni. Bu laf özellikle onlara.Aynen. Ben istikrarlı bir adamım. 1992'de İstanbul'a geldiğimde de altımda Mercedes'im vardı. Yani ben aynı adamım. Beni maddiyat değiştirmez. Ama etrafımda varlık ve şöhret sahibi birçok insan yok oldu çünkü yanlış yaşadılar.İnanmaz mıyım! Allah kem gözlerden korusun. 86 yaşında yaşlı bir annem var; onun duaları bana yeter. Sonra, bütün çocuklarım bana dua eder.Evet, maalesef. Her şeyde, her yerde 1 numara olamıyorsunuz. İyi bir babayım, iyi bir sanatçıyım, iyi bir işadamıyım ama iyi bir koca değilim; bunu biliyorum. Benim bir kadına yönelik bir hayatım yok. Kadın, eşini sürekli yanında istiyor. İlgi görmek, el üstünde tutulmak istiyor. Ama benim öyle bir hayatım yok. Onu veremediğimde 'Tamam, bitti' diyorlar. Canları sağ olsun. Onlar başımın tacı.