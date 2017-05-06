Suşici Yolanthe

Yolanthe Cabau, dünyaca ünlü eğlence merkezi İbiza'da satın aldığı mekanda görkemli bir restoran açıyor. 15 Haziran'da kapılarını açacak olan mekanın ismi Xaxa Restaurant olacak. 220 kişiye hizmet verecek restoranda yok yok.Ancaken iddialı yemek suşi olacak. Yolanthe, mekanı için Londra'dan Michelin yıldızlı bir şef bile transfer etti. Bu arada mekanda egzotik kokteyller sunulacak, flamingo şovlar yapılacak.Yolanthe, mekanına; oğlu Xess Xava'nın isminden esinlerek Xaxa adını verdi.