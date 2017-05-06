Suşici Yolanthe

YÜKSEL YAVUZ
YÜKSEL YAVUZ

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 6.5.2017
Suşici Yolanthe

Galatasaraylı Wesley Sneijder’ın eşi Yolanthe, İbiza’da restoran açıyor. Xaxa isimli 220 kişilik restoran, suşide iddialı

15 HAZİRAN'DA
Yolanthe Cabau, dünyaca ünlü eğlence merkezi İbiza'da satın aldığı mekanda görkemli bir restoran açıyor. 15 Haziran'da kapılarını açacak olan mekanın ismi Xaxa Restaurant olacak. 220 kişiye hizmet verecek restoranda yok yok.

ŞEF TRANSFERİ
Ancak en iddialı yemek suşi olacak. Yolanthe, mekanı için Londra'dan Michelin yıldızlı bir şef bile transfer etti. Bu arada mekanda egzotik kokteyller sunulacak, flamingo şovlar yapılacak.

Yolanthe, mekanına; oğlu Xess Xava'nın isminden esinlerek Xaxa adını verdi.
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Suşici Yolanthe
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