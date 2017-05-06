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Günaydın Haberleri
Vildan Atasever estetik yaptırdı mı?
Vildan Atasever estetik yaptırdı mı?
Giriş Tarihi: 6.5.2017
11:12
Güncelleme Tarihi: 6.5.2017
11:15
Ünlü oyuncu hakkındaki iddialara yanıt verdi.
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