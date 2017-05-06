Vildan Atasever estetik yaptırdı mı?

Giriş Tarihi: 6.5.2017 11:12 Güncelleme Tarihi: 6.5.2017 11:15
Vildan Atasever estetik yaptırdı mı?

Ünlü oyuncu hakkındaki iddialara yanıt verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Vildan Atasever estetik yaptırdı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz