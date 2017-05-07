İki hafta içinde Ebru Şallı 'ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğrafların, Şallı'nın sosyal medya hesabından paylaşılması magazin gündemine bomba gibi düştü. Geceleri uyuyamayan, sürekli ağlayan Ebru Şallı psikolojik tedavi görmeye başladı.

Posta'da yer alan habere göre; Ebru Şallı'nın, Barcelona'da oynayan milli futbolcu Arda Turan ile olan mesajları Kasım 2016'da deşifre olmuş, günlerce konuşulmuştu. Son iki hafta da Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraflar sosyal medyaya bomba gibi düştü. Ebru Şallı "O kişi ben değilim. Birileri canımı acıtmaya çalışıyor. Üstelik bunlar kadın. Onları Allah'a havale ediyorum" dedi.





ESKİ EŞTEN ŞALLI'YA DESTEK



Ancak seksi mankenin sinirleri alt üst oldu. Geceleri uyuyamayan, sürekli ağlayan Ebru Şallı psikolojik tedavi görmeye başladı. En büyük destekçisi de Temmuz 2013'te boşandığı iki oğlunun babası Harun Tan oldu. Eski eş, 'Anneler Günü' şerefine çocukları ve Ebru Şallı'yı kısa bir moral tatiline götürecek.







