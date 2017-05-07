psikolojik tedavi görmeye başladı

Giriş Tarihi: 7.5.2017 13:32 Güncelleme Tarihi: 7.5.2017 13:34
Ebru Şallı psikolojik tedavi görmeye başladı

Geçtiğimiz günlerde kendisine ait olduğu iddia edilen çıplak bir fotoğrafın sosyal medya hesabından paylaşılmasının ardından güzel model zor günler geçiriyor.

İki hafta içinde 'ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğrafların, Şallı'nın sosyal medya hesabından paylaşılması gündemine bomba gibi düştü. Geceleri uyuyamayan, sürekli ağlayan Ebru Şallı psikolojik tedavi görmeye başladı.

"BUNU YAPAN KADINLAR"

Posta'da yer alan habere göre; Ebru Şallı'nın, Barcelona'da oynayan milli futbolcu Arda Turan ile olan mesajları Kasım 2016'da deşifre olmuş, günlerce konuşulmuştu. Son iki hafta da Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraflar sosyal medyaya bomba gibi düştü. Ebru Şallı "O kişi ben değilim. Birileri canımı acıtmaya çalışıyor. Üstelik bunlar kadın. Onları Allah'a havale ediyorum" dedi.

ESKİ EŞTEN ŞALLI'YA DESTEK

Ancak seksi mankenin sinirleri alt üst oldu. Geceleri uyuyamayan, sürekli ağlayan Ebru Şallı psikolojik tedavi görmeye başladı. En büyük destekçisi de Temmuz 2013'te boşandığı iki oğlunun babası oldu. Eski eş, 'Anneler Günü' şerefine çocukları ve Ebru Şallı'yı kısa bir moral tatiline götürecek.



BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ebru Şallı psikolojik tedavi görmeye başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz