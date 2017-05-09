Son dakika haberi: Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın beyin ölümü gerçekleşti

Ailesinin talebi üzerine ileri tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla 29 Nisan'da bulunduğu özel hastaneden alınarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen İbrahim Erkal'dan az önce kötü haber geldi. Erkal tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti



DHA: HAYATİ FONKSİYONLARI DEVAM EDİYOR!

Beyin kanaması nedeniyle tedavi gören sanatçı İbrahim Erkal'ın beyin ölümünün gerçekleştiği ancak hayati fonksiyonlarının devam ettiği belirtildi.

İbrahim Erkal'ın beyin ölümü gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı, 'İbrahim Erkal'ın hayatını kaybettiği' bilgisini vermişti. Erkal'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da vefat ettiği belirtilerek, "Değerli sanatçımız İbrahim Erkal tüm çabalara rağmen hakkın rahmetine kavuşmuştur" denilmişti. Ancak hastane tarafından yapılan son açıklamada, Erkal'ın beyin ölümünün gerçekleştiği, önümüzdeki 72 saatin çok kritik olduğu belirtildi.

İbrahim Erkal'ın tedavisinin gerçekleştirildiği Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Yöneticisi Doç. Dr. Necdet Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Erkal'ın, bugün yapılan tetkikler sonucunda beyin ölümünün gerçekleştiğinin tespit edildiğini söyledi.



Doç. Dr. Sağlam, "İbrahim Erkal'ın bugün yapılan tetkiklerinde beyin ölümünün gerçekleştiği tespit edildi. Erkal'ın yaşam destek ünitesine bağlı olarak kalp ve diğer organlarının hayati fonksiyonları devam ettiriliyor." dedi.



Evinin otoparkında 12 Nisan'da baygın halde bulunduktan sonra özel bir hastaneye kaldırılarak tedavisine başlanılan Erkal, daha sonra ailesinin talebi üzerine ileri tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla 29 Nisan'da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmişti.

İBRAHİM ERKAL'IN ARŞİV GÖRÜNTÜLERİ

İBRAHİM ERKAL'IN SON GÖRÜNTÜSÜ

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEN İBRAHİM ERKAL'IN EŞİ FİLİZ AKGÜN VE ÇOCUKLARI KİMDİR?