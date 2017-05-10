İbrahim Erkal’ın beyin ölümü gerçekleşti

Erkal'ın beyin ölümünün gerçekleştiğiyle ilgili haber dün ilk, ünlü şarkıcının adına açılan Facebook hesabından duyuruldu. Açıklamada "Değerli sanatçımız İbrahim Erkal tüm çabalara rağmen Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Dualarımız birlikte olsun. Dileğimiz tek olsun. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" denildi.

BAHÇELİ'DEN MESAJ



Sanatçının beyin ölümü siyaset ve sanat dünyasını yasa boğdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'dan, "Vakitsiz kaybettiğimiz milletimizin yürekli ve yanık sesli sanatçısına Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" paylaşımında bulundu.



Emine Ün: İşte tarif edilemez duygular böyle anlarda ortaya çıkıyor. Çok üzgünüm. Hep ümidimiz vardı içimizde. Olmadı, olamadı. Allah ailesine sabır versin.



Ece Erken: Başımız sağolsun. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabır diliyorum.



Reyhan Karaca: Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun.



İntizar: Allah rahmet eylesin. Güzel dost, iyi insan, mekanın cennet olsun. Sen de göçtün bu yalan dünyadan.



Sibel Can: Çok üzgünüm. Allah ailene, sevenlerine sabır versin. Mekanın cennet olsun.



Demet Akalın: Merhuma rahmet tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.











