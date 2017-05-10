‘Ödül aldığım için böbürlenmiyorum onur duyuyorum’

Müzik, sinema, televizyon ve iş dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği Altın Palmiye Ödül Töreni, önceki gün İstanbul Raffles Hotel'de gerçekleşti. 15 Temmuz şehitlerinin anıldığı geceye, sanat ve cemiyet hayatının ünlüleri de katıldı.Ödül töreninde; atv'de yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'; Yılın Televizyon Dizisi, yine atv'de ekrana gelen 'Aşk ve Mavi: Götür Beni Gittiğin Yere'; Yılın Drama Dizisi, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca; Yılın Erkek Televizyon Dizi Oyuncusu, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Meryem'i Deniz Çakır; Yılın Kadın Televizyon Dizi Oyuncusu, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan Turgay Tan Ülkü ise Yılın Yardımcı Dizi Oyuncusu ödüllerini aldı. Yılın Haber Kanalı; A Haber, Yılın Erkek Haber Sunucusu; atv Ana Haber Bülteni'ni sunan Cem Öğretir, Yılın Gazetesi; SABAH, Yılın Yapımcısı ise 'Aşk ve Mavi: Götür Beni Gittiğin Yere' dizisinin yapımcısı Mehmet Yiğitalp seçildi. Altın Palmiye'nin en dikkat çeken ismi ise atv'nin kısa sürede büyük başarı kazanan dizisi 'Aşk ve Mavi: Götür Beni Gittiğin Yere'nin başrol oyuncusu Emrah Erdoğan oldu. Erdoğan; gecede 'Götür Beni Gittiğin Yere' parçasıyla Yüz Yılın Şarkısı, Yaşam Boyu Meslek Başarı Ödülü ve rol aldığı dizinin En İyi Drama Dizisi seçilmesiyle toplam üç ödül aldı. Emrah Erdoğan duygularını şöyle ifade etti: "Öncelikle Yüz Yılın Şarkısı ödülünü almak çok onur verici bir şey, eserin bestecisi olarak gururlandım. Dünyanın en güzel mutluluklarından birisi, benim için bir şereftir. Bugün aldığımız tüm ödüllerin yeri ayrı, bizi onurlandırdılar. Ödüller insanı motive ediyor ve bu da bizim işimize iyi şekilde yansıyor. 1984'ten beri birçok ödül almış birisiyim. Şımarıklık olarak değerlendirilmesin, böbürlenmiyorum, onur duyuyorum. Bu geri dönüşler, mesleğimde nasıl bir noktada olduğumun ve işimi ciddiye aldığımın göstergesi."'Aşk ve Mavi'de başrolü Emrah Erdoğan ile paylaşan Burcu Kıratlı ise "Emrah çok sıcakkanlı. -15 derecede bile ortamı sıcak tutuyor" dedi.Halk oylaması sonucunda atv'deki 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki performansıyla Yılın Erkek Dizi Oyuncusu seçilen Oktay Kaynarca, yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Oyuncuların bu tür motivasyonlara ihtiyaçları var. Çok anlamlı bir ödül benim için çünkü halk oylamasıyla veriliyor. Bizi layık gördüğünüz için, bizi seyrettiğiniz için, bizim değer bilmemize izin verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Buraya set arasında geldim, şimdi de geri dönüyorum."