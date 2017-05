Bulgaristan’da kapımıza dayanıp ismimizi ve dinimizi değiştirdiler

Göçmen bir ailenin çocuğu olarak Bulgaristan'da doğan Mehmet Mehmedof; atv'de yayınlanan 'İkisini de Sevdim' dizisinde 'Hasan'ı oynuyor. Mehmedof'la bilinmeyen yönlerini ve diziyi konuştuk...Galiba hiç jön modunda değilim. Önüme böyle bir rol geldi ve 'Hasan' rolünü gerçekten parlatmak ve yaşatmak istiyorum. Yakışıklı mı, çirkin mi görünmüşüm çok da önemli değil.Bizim dizimizde, aşk duygusu kuvvetli işleniyor ve entrikası bol diyebilirim. İnsanlarımız biraz duygusal oldukları için biraz bu konulara meraklılar.'Hasan', hırslı bir karakter ve içten içe biraz paraya düşkünlüğü var. Aslında kötü bir çocuk değil ama biraz gözü kara ve bu düşünceler onu yanlış yerlere götürüyor.Bulgaristan'da komünizm rejimiyle yetiştim, tek çocuktum ve Türkiye'ye gitmeye karar verdik. Bulgaristan'dayken bana 'Türk' diyorlardı, Türkiye'ye geldik 'Bulgar' diyorlar.Türk bir ailenin içinde büyüdüğüm için kendimi Türk hissediyordum. Komünizm döneminde yabancı dil konuşmak yasaktı. O yüzden Bulgarca konuşmak zorundaydık, dolayısıyla Türkçe konuşmayı sonradan öğrendim. Türkiye'de şu an pek çok etnik kimlikten insan var ve bazıları özgürlüğünün olmadığını savunuyor ama Türkiye'de yaşıyoruz ve herkes, her istediğini yapabiliyor.Bir gün kapımıza polisler dayanıp Türk ve Müslüman olduğumuz için; 'Senin dinin bu, isminde şu olacak' dediler. Mesele benim oradaki ismim, 'Mario Filip' olarak değiştirilmişti.Bulgaristan'da Türk örf ve adetleriyle büyütüldüm. Dedem her zaman Türkiye'nin tarihini ve bugününü anlatmıştı. Türkiye, dünyanın ortasında yer alan çok önemli bir ülke ve bu yüzden bütün gözler Türkiye'nin üzerinde; uyanık olalım, gözümüz açık olsun. 15 Temmuz'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Keşke o gün hiç yaşanmasaydı.gibi düşünceler aklınızdan geçti mi? Şu an dünyada neresi rahat ki? Amerika desen öyle; siyahi insanlara karşı yapılanlar ortada, ırkçılık aldı başını gidiyor. Bombalar desen, sadece Türkiye'de patlamıyor; her yerde olmaya başladı. Dünyanın hiçbir yeri rahat değil ama 'Öff çok sıkıldım, Türkiye'den kaçacağım' diyenlere çok kızıyorum. İnsanlar burayı ele geçirmeye çalışırken; sen buraya sahip çıkma, dışarıya kaç. Bu düşüncedeki insanlara iyi gözle bakmıyorum. Tek ülkemiz var, tek vatanımız var; birlikte ve beraberlik içinde olalım, ülkemize sahip çıkalım.Türkçe konuşamamak büyük travma yaratmıştı. Küçükken sinemaya çok büyük bir ilgim vardı. Hatta Bulgaristan'da sinemaya gidenler için yaş sınırlaması yoktu. Sylvester Stallone'nin 'Rambo' filmi gelmişti; evden kaçıp sinemaya gitmiştim. Sinema salonundaki koltuk benden büyüktü. Yani daha o dönemde filmlere ve oyunculuğa karşı bir ilgim vardı ama aklımda oyunculuk yapmak yoktu.Kimse kadın ana karakterinilişkisine aldanmasın. Çünkü 'Murat've 'Hasan' karakterleri de ikikadın arasında kalıyor.Tabii ki oldu; ama duygusuzbir şekilde değil. Bir ilişki bitmeaşamasına gelir ve o anda birisinigörürsün, etkileşim olur, nihayetindeyeni bir ilişki başlar. Aşkıseviyorum ve aşktan kaçmıyorum.Tabii ki artık evlenmekte istiyorum;33 yaşındayım.