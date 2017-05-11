"ORGANLARIYLA İLGİLİ CİDDİ KRİTİK SAATLERE GİRDİK"



Sağlam, "2 gün önce İbrahim Erkal'ın beyin ölümünün gerçekleştiğine dair tıbbi raporumuzu açıklamıştık. Tabloda bir değişiklik yok. Beyin ölümü gerçekleştiği için biz tıbbi desteğimizle devam ediyoruz. Kalp ve diğer organların fonksiyonu devam ediyor. Ancak sabah saatlerinden itibaren kalp ve dolaşım sisteminde ciddi bozulmalar başladı. Bugünden itibaren diğer organlarıyla ilgili ciddi kritik saatlere girmiş bulunuyoruz. Tansiyon ve kalp atım sayısında da ciddi azalmalar oluyor" dedi.

"HASTANIN İYİLEŞME İMKANI YOK"



Bundan sonraki süreçle ilgili soruya Başhekim Sağlam, "Bitkisel hayatla ile beyin ölümü ciddi farklılıklar arz ediyor. Bitkisel hayatta beyin beslenmesi ve beyin ile ilgili refleksler canlı olduğu için bazı hastalar beslenebilir. Bağımsız olarak solunum faaliyeti vardır evde dahi izlenebilir. Ancak beyin ölümü tamamen farkı olarak beyin beslenmesi, kan akımı olmadığı için belli bir süre sonra tıbbi destek versek bile o organlarda belli bir süre sonra iflas edecektir. Ve biyolojik olarak ölüm o zaman gerçeklecektir. Bu süreci tıbbi olarak kestiremiyoruz. Bugünden itibaren İbrahim Erkal için kritik saatlere girildi. Beyin ölümünü ve hastanın iyileşme imkanı yoktur"diye konuştu.

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