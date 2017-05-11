Sağlık Bakanı Recep Akdağ'dan İbrahim Erkal açıklaması

"BEYİN ÖLÜMÜNÜN GERİ DÖNÜŞÜ YOK"
Ziyaret sonrası gazetecilere bir açıklama yapan Akdağ, "İbrahim Kardeşim, benim hemşerim, Erzurumlu. Uzun zamandır tanıştığımız, görüştüğümüz bir kardeşimiz, değerli bir sanatçımız. Ben kendisini ve aileyi ziyarete geldim. Başından beri meseleyi takip ediyorum. İlk yattığı hastaneden bu tarafa naklediği andan itibaren. Biliyorsunuz hastane yönetimi, uzmanların oluşturduğu raporlar beyin ölümü olduğunu açıkladılar. Beyin ölümünün geri dönüşü yok. Ailenin de isteğiyle tıbbi destek devam ettiriliyor. Bu şekilde bekliyoruz biz de."
dedi.
Bakan Akdağ, "O hususta da hastanenin, uzmanların söylediklerine kulak asmak lazım. Her ne kadar ben kendi hekimsem de yine bu konuda uzmanlarına kulak vermek lazım. Türkiye'de beyin ölümüne karar verilmesi için biz oldukça muhafazakar bir protokol seçmiş durumdayız. Bundan epeyce bir müddet önce bilim insanlarımızı topladık, onlar bir beyin ölümü karar verme protokolü oluşturdular. Bazı ülkelerde daha az sayıda hekimle, daha az sayıda karar verme parametresiyle, aracıyla beyin ölümüne karar verilebiliyor. Biz Türkiye'de bu hususta muhafazakarız. Üç hekim, muayeneler dışında, birbirini destekleyen birtakım tıbbi testler... Bunlar olmadan beyin ölümüne karar verilmiyor. Aynı şekilde buradaki ekip de İbrahim kardeşimiz için kararı bu şekilde vermiş durumda. Cenab-ı Hak hem kendisine hem tüm sevenlerine kolaylıklar versin. "
diye konuştu.
SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ, İBRAHİM ERKAL'IN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI
SON DAKİKA HABERİ: ÜNLÜ ŞARKICI İBRAHİM ERKAL'IN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ
BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEN İBRAHİM ERKAL'IN EŞİ FİLİZ AKGÜN VE ÇOCUKLARI KİMDİR?
BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEN İBRAHİM ERKAL'IN HAYATI
İBRAHİM ERKAL’IN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ
BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEN İBRAHİM ERKAL İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR