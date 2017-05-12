Batının kibirli James Bond’u yerine bir Türk kahramanı olmak istedim

O kimi zaman 'Battal Gazi' olarak karşımıza çıktı, kimi zaman akıncı beyi 'Malkoçoğlu' olarak. Kimi zaman 'Fatih'in fedaisi 'Kara Murat' oldu ve Bizans'a karşı cenk etti, kimi zaman da 'Komiser Kemal' olarak uyuşturucu kaçakçılarına ve cümle mafyaya karşı savaştı. Madenci oldu; patronla mücadele etti, asker oldu; Kıbrıs çıkarmasında savaştı. Türk sinemasının en önemli jönlerinden biri olan Cüneyt Arkın, Lacivert dergisine samimi açıklamalar yaptı...Yaşlılıktan başka şikayetim yok.Sabah gazetelerimi okuyorum, havuza yüzmeye gidip sporumu yapıyorum, şiir yazıyorum, kitap okuyorum, geri kalan zamanda TV izliyorum.Özlemiyorum.Biz hava üssünde askerken, Eskişehir'e film çekmeye gelen Halit Refiğ'le tanıştım. Hastanede ihtisas beklerken İstanbul'da Halit Refiğ'le karşılaşmam başlangıç oldu. "Bir film çekiyorum, oynar mısın?" dedi. Paraya ihtiyacım vardı, kabul ettim ve sonrası 'Gurbet Kuşları'...Biz tarihi filmlerde; Türk destanlarından, menkıbelerden, masallardan ve Topkapı minyatürlerinden faydalandık. Yöresel ozanları dinledik. Gördük ki; Türk halkı kahramanları seviyor, bulamasa bile kendisi yaratıyor. Bizde Türk filmleri, kahramanlık filmleri olarak çıktı. Yeni filmlerde kahraman eksikliği var.Kapitalizm, bilgisayar teknolojisiyle hayattan kahramanları kovdu. Yerine tüketimi koydu. Kahramanlar da uzun, beyaz yeleli atlarına binip gittiler.Ölümle tehdit edildim, kurşunlandım. Sadece filmlerde değil, hayatta da kahraman olmalıyım diye dayandım.İngiltere'de 'Adsız Cengaver' filmi şişeden cin çıkar gibi trikler yaparken 'James Bond' arayan yapımcılar beni görmüş ve 'Bu olabilir' demişler. 'James Bond', Batı hegemonyasının güç ve kibrinin sembolüydü. Onun yerine bir Türk kahraman olmayı tercih ettim.Siz hiç Cemal Süreya'yı gördünüz mü? Ben gördüm. Gözlerimden yıldızlar geçti. Bir zamanlar ölümsüz adamlar ölümsüz şiirler söylerlerdi. Şimdi şiiri öldürdük. Hayat şiirsiz kaldı.400'ü geçti. Öyle bir tercihim yok.Hepsi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Türkiye ve Türk insanının gerçeğini yakalayanlar öne geçiyor. İsim vermeyi sevmiyorum.Yıllarca Medrano sirkinde çalıştım. Kazaksirkinde at numaralarını öğrendim. 6yıl karate yaptım. Öğrendiklerimi yapabilenbir dublör bulabilir miydim? AyrıcaTürk halkı dublörü yutmaz.Evet, doktorlar omurgamı gördüklerindeşaşırdılar. Nasıl böyle yaşamışım diyehayretler içinde kaldılar.