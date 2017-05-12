Cansel Çördük’le Arda Turan'ın mesajlaşmaları ortaya çıktı

İddiaya göre, milli futbolcunun, Cansel Çördük
'ü kahve içmeye yada yemek yemeğe davet ettiği belirlendi. Turan'ın daha önce Ebru Şallı
ile olan yazışmalarının ortaya çıkmasıyla günlerce gündemi meşgul etmişti. Sosyal medyada, "Arda'nın yürümediği bir Kız Kulesi kaldı" yorumları yapıldı.
EBRU ŞALLI İLE KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKMIŞTI
Herkes Arda Turan
'ın Türkan Şoray'ın kızı Yağmur'la aşkını konuşurken, sosyal medyada yıldız futbolcunun aşk trafiği yeniden olay oldu. Geçen aylarda model Ebru Şallı'yla Instagram'daki özel mesajları ortaya çıkan Arda Turan'ın, bu kez de Cansel Çördük'le özel yazışmaları ortaya çıktı.
"BEN GÜNDE 500 KİŞİYLE YAZIŞIYORUM"
Özel hayatındaki trafik nedeniyle sert eleştirilere maruz kalan Arda Turan, renkli kişiliğiyle tanınan dayısı Nuri Seviş ve Barcelona'daki ev arkadaşlarıyla 40 dakika canlı yayın yaptı.
Turan ''Benim kimseyi bulduğum falan yok. Bırakın bu magazin
işlerini. Yok mesaj atmışım, yok o bu... Ben günde bin 500 kişiyle sosyal medyadan yazışıyorum. Onun için bırakın bu işleri. Keyfinize bakın. Fotoğraf çekiyorlar falan. İstanbul'a geliyorum 20 kişiyle yemek yiyorum. Arkamdan dedikodu yapıyorlar. bırakın bunları." açıklamasında bulundu.
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