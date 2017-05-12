Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Erkal'ın ailesine başsağlığı diledi

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren ve Salı günü beyin ölümünün gerçekleştiği ancak hayati fonksiyonun devam ettiği açıklanan İbrahim Erkal'ın saat 22.10'da kalbi durdu. Ardından doktorların tüm çabalarına rağmen İbrahim Erkal, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FİLİZ AKGÜN'E TAZİYE TELEFONU



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı İbrahim Erkal'ın vefat haberinin ardından eşi Filiz Akgün'ü telefonla arayarak taziye dileğinde bulundu. Sanatçının vefatından dolayı üzüntülerini dile getiren Erdoğan, Erkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına ise başsağlığı diledi.



İBRAHİM ERKAL'IN HAYATI

İBRAHİM ERKAL'IN EŞİ FİLİZ AKGÜN VE ÇOCUKLARI KİMDİR?