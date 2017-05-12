Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'ın ailesine başsağlığı diledi

DHA

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 12.5.2017 10:05 Güncelleme Tarihi: 12.5.2017 10:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Erkal'ın ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı , hayatını kaybeden ünlü sanatçı 'ın eşi 'ü telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren ve Salı günü beyin ölümünün gerçekleştiği ancak hayati fonksiyonun devam ettiği açıklanan 'ın saat 22.10'da kalbi durdu. Ardından doktorların tüm çabalarına rağmen İbrahim Erkal, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FİLİZ AKGÜN'E TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı , sanatçı İbrahim Erkal'ın vefat haberinin ardından eşi 'ü telefonla arayarak taziye dileğinde bulundu. Sanatçının vefatından dolayı üzüntülerini dile getiren Erdoğan, Erkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına ise başsağlığı diledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Erkal'ın ailesine başsağlığı diledi
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