Kerem Tunçeri ile görüntülenen Aslışah Alkoçlar büyük panik yaşadı



KIRIK KALBİNİ TAMİR ETTİ

Aylardır konuşulan ama tarafların inkar ettiği aşk belgelendi! Aslışah Alkoçlar, Hakan Sabancı'dan ayrıldıktan sonra kırılan kalbini eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile tamir etti. İkili, 1.5 aydır süren ilişkilerinde ilk kez görüntülendi.



YAŞ FARKI 14

Asmalımescit'teki Akbabalı isimli restorana giden sevgililer, karşılarında gazetecileri görünce büyük panik yaşadı. Alkoçlar, "Eyvah eyvah" diyerek yüzünü sakladı. Alkoçlar 24, Tunçeri ise 38 yaşında.