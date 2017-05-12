Kerem Tunçeri ile görüntülenen Aslışah Alkoçlar büyük panik yaşadı
KIRIK KALBİNİ TAMİR ETTİ
Aylardır konuşulan ama tarafların inkar ettiği aşk belgelendi! Aslışah Alkoçlar, Hakan Sabancı'dan ayrıldıktan sonra kırılan kalbini eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile tamir etti. İkili, 1.5 aydır süren ilişkilerinde ilk kez görüntülendi.
YAŞ FARKI 14
Asmalımescit'teki Akbabalı isimli restorana giden sevgililer, karşılarında gazetecileri görünce büyük panik yaşadı. Alkoçlar, "Eyvah eyvah" diyerek yüzünü sakladı. Alkoçlar 24, Tunçeri ise 38 yaşında.