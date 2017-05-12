Hayatını kaybeden ünlü sanatçı İbrahim Erkal yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Evinin otoparkında 12 Nisan'da baygın halde bulunduktan sonra özel bir hastaneye kaldırılarak tedavisine başlanılan Erkal, daha sonra ailesinin talebi üzerine ileri tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla 29 Nisan'da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmişti. Kaldırıldığı hastanede ciddi beyin kanaması olduğu tespit edilen şarkıcı İbrahim Erkal'dan dün gece acı haber geldi. Doktorların tüm çabalarına rağmen Erkal kurtarılamadı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı İbrahim Erkal'ın vefat haberinin ardından eşi Filiz Akgün 'ü telefonla arayarak taziye dileğinde bulundu. Sanatçının vefatından dolayı üzüntülerini dile getiren Erdoğan, Erkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiasına ise başsağlığı diledi.İbrahim Erkal'ın tedavi süreci boyunca sosyal medya hesaplarından düzenli olarak ünlü sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi verildi. Ailesi tarafından kontrol edilen hesaptan, hastanenin açıklamasından sonra tek satırlık bir paylaşım yapıldı. Açıklamada "Söylenecek tek kelime yok... Sanatçımız, abimiz, ozanımız, şairimiz gitti. Başımız sağolsun..." ifadesi kullanıldı.

Hayatını kaybeden sanatçı İbrahim Erkal'ın organlarının bağışlanması için ailesiyle yapılan görüşme olumsuz sonuçlandı Erkal'ın ailesi, organlarının bağışlanmasını istemedi.

Dün akşam saatlerinde vefat eden Erkal'ın cenazesi, yakınları tarafından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alındı. Cenaze, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



CUMARTESİ GÜNÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

İbrahim Erkal'ın cenazesi Cumartesi öğle namazına müteakiben Marmara İlahiyat Camii'nden kaldırılarak Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Taziye kabulü ise Maltepe'de Erzurumlular Vakfı'nda yapılacak.