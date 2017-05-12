‘Sette kavga etmedik’

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Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 12.5.2017
‘Sette kavga etmedik’
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Aracında seyir halindeyken objektiflere takılan oyuncu, rol arkadaşı Tuba Büyüküstün'le sette kavga ettikleri iddiasıyla ilgili "Her şey yolunda. Gerginlik falan yok" diye konuştu.
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‘Sette kavga etmedik’
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