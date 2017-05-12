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‘Sette kavga etmedik’
‘Sette kavga etmedik’
OKAN FİLİZÇAY
Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 12.5.2017
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Aracında seyir halindeyken objektiflere takılan oyuncu, rol arkadaşı Tuba Büyüküstün'le sette kavga ettikleri iddiasıyla ilgili "Her şey yolunda. Gerginlik falan yok" diye konuştu.
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