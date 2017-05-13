Tehditle yalan ifade verdim!

Bukavga, bu dava bitmez! İbrahim- Eylem Toraman çiftinin yılan hikayesine dönen boşanma davasında yeni gelişme. Eylem Toraman, bu kez de tehdit edildiğini söyleyerek ilginç açıklamalarda bulundu: "Olay, İbrahim ile henüz evlenmeden hemen önce bir AVM'de yaşandı.""Beni hamileyken dövdü, ikimizi AVM'nin güvenliği ayırdı. Olay savcılığa intikal edince beni 'Seninle evlenmem' diye tehdit etti. 'Gidip 'Dayak yemedim' diye ifade vereceksin' dedi. Yalan ifade verdirdi."İbrahim Toraman, Beşiktaş'ta oynarken de takım arkadaşlarıyla kavga etmişti.