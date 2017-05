Yaptığım güçlü şarkıların üstüne çıkamıyorum

Bugüne kadar yaptığı dokuz albümle Türk pop müziğine pek çok hit şarkı kazandıran Yaşar, 'Şehir Yalnızlığı' ismini verdiği ve ilk kez Yaşar Müzik etiketiyle piyasaya çıkan albümüyle kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Samimi açıklamalar yapan şarkıcı, pop müzikte yaşanan rekabet ortamının kaliteyi düşürdüğünü ve kendisinin hiçbir zaman o rekabet ortamının içinde olmadığını söyledi.Öyle gözüküyor ama ben onu bilinçli planlayarak yapmadım. Öyle gelişti. 20'nci yıla da 10'uncu albümü yapalım demedik. Yaklaşık olarak iki senede bir albüm yapmışız. O da tamamen tesadüf. Aslında 21 bu sene. 96'nın Ekim'inde çıkmıştı ilk albümüm. Üretken geçmiş sayılabilir. Albümlerin haricinde şiir kitabım var, başka albümlere konuk olmuşluğum var. Tabii bir de çok sahneye çıktım.20 senede en yoğun yaptığım şey şarkıcılık. Besteciliğimde ve söz yazarlığımda bir gelişme olmadı. 20 senedir şarkı söylüyorum.Sahne tecrübesi bir yana, orkestrayla söylemek bakımından en çok gelişen yönüm şarkıcılık. En çok da ona güveniyorum.Sesi yormamaya çalışırım. Uykuma çok dikkat ederim. Bilhassa konser zamanları kimseyle konuşmam. Konuşmak çok yoruyor. Bir de sesi açan okaliptüs özlü bir pastilim var. Onu alıp çıkıyorum sahneye.Şarkı yazarken, gecenin ilerleyen saatlerinde herkesin yattığı sessiz zamanlarda çalışmayı tercih ediyorum. Sabah yürüyüşe çıktığımda, spor yaptığımda aklıma güzel şeyler geliyor. Onları not alıyorum, geceleri tamamlıyorum. Genelde kalem-kağıtla çalışıyorum. Kareli büyük defterlerim var. Karalama yaparken kalemin çıkardığı ses bile ilham veriyor.Eskiden desen karalardım. Son zamanlarda akrilik, yağlı boya, sprey boyalarla sevdiğim sanatçıların eserlerini taklit etmeye çalışırken özgün şeyler çıktı. Hiçbir şey düşünmek istemediğim zaman resim yapıyorum.Bir önceki albümden sonra bir-iki şarkıdan oluşan single çalışması yapayım diye düşünüyordum. Her zaman birlikte bir şey yapmak istediğim Murat Güneş'le bir araya geldik. Murat, 'Senin için yaptığım şarkılar var' deyince albüm yaptık. Kariyerimde yeni bir sayfa açtı. Ayrıca Yaşar Müzik etiketiyle çıkan ilk albüm olması bakımından da bu albüm benim için ayrı bir önem taşıyor.Evet. Ben zamanında bestelerburaya.com diye bir site açtım. 20 senedir doğru dürüst bir şarkıyla karşılaşmadım. Murat'ın benim için yaptığı şarkılar tamamıyla üzerime dikilmiş bir gömlek gibi. Bir başkası yazmış gibi hissetmedim. Bu benim için büyük lüks ve eğer bana bu şarkılarla gelmeseydi albüm yapamayacaktım bir süre.Kendi adıma söyleyeyim mi? Ben çok iyi şeyler yapmışım. Yeni yaptıklarımı onlar kadar güzel bulmuyorum. Eski şarkılarımı daha güzel buluyorum. Yeni yazdıklarımı beğenmiyorum; tekrara düştüğümü, aynı şeyleri yazdığımı düşünüyorum. 'Ben daha iyisini zamanında yapmışım' diyorum. Eski yaptığım güçlü şarkıların üstüne çıkamıyorum.Yoğun bir sahne sanatçısı olmanın getirdiği yoğunluğun yanında bir de genel olarak tüm müzisyenlerde bir kırgınlık, küskünlük var. Maddi-manevi kazançlar azalınca hevesimiz kaçtı. Ben de yazmış olmak için yazmıyorum. 'Adam gittikçe kötü şarkı yazıyor' dedirtmeye gerek yok. Bu iş biraz delilik işi. Delikanlıyken daha cesur oluyorsun.Evet. Sebebini bilmediğim bir şekilde aynı veya farklı insanlar üzerinde her çalışta farklı etki bırakıyor. Bir şarkıyı bir nesil seviyorsa, sonraki nesil de seviyor. Aynı Erkin Koray şarkıları, Kemal Sunal filmleri gibi. Benim oğlumun da büyüyünce üzerinde aynı etkiyi bırakacaktır.