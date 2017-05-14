Edvina Sponza ile Demet Şener pişti olmaktan son anda kurtuldu!

Önceki gün adeta facianın eşiğinden dönüldü! Demet Şener
'in 11 yıllık eşi İbrahim Kutluay'la yasak aşk yaşadığını iddia edip tazminat davası açtığı Edvina Sponza
, önceki öğle saatlerinde Zorlu Center'a gitti. Tek başına mağazaları gezen sosyetik güzel, ardından dostlarıyla bir mekanda buluştu.
BİRKAÇ DAKİKA FARKI
Takvim'de yer alan habere göre; Edvina Sponza'nın AVM'den ayrılmasından çok kısa bir süre sonra aynı yerde bu kez Demet Şener göründü! Ünlü modelin, uğruna eşinden boşandığı Sponza ile birkaç dakikalık farkla rast gelmemesi "Az kalsın kavga çıkacaktı" dedirtti.
Şener, skinny jeans kot pantolonu ve spor ayakkabıları ile sade bir şıklık sergiledi.
DEMET ŞENER'DEN U DÖNÜŞÜ!