ile pişti olmaktan son anda kurtuldu!

Giriş Tarihi: 14.5.2017 16:05 Güncelleme Tarihi: 14.5.2017 16:12
Edvina Sponza ile Demet Şener pişti olmaktan son anda kurtuldu!

’le, ‘Eşim İbrahim Kutluay’la yasak aşk yaşadı’ diyerek dava açtığı , önceki gün birkaç dakika arayla Zorlu’daydı!

Önceki gün adeta facianın eşiğinden dönüldü! 'in 11 yıllık eşi İbrahim Kutluay'la yasak aşk yaşadığını iddia edip tazminat davası açtığı , önceki öğle saatlerinde Zorlu Center'a gitti. Tek başına mağazaları gezen sosyetik güzel, ardından dostlarıyla bir mekanda buluştu.



BİRKAÇ DAKİKA FARKI

Takvim'de yer alan habere göre; Edvina Sponza'nın AVM'den ayrılmasından çok kısa bir süre sonra aynı yerde bu kez Demet Şener göründü! Ünlü modelin, uğruna eşinden boşandığı Sponza ile birkaç dakikalık farkla rast gelmemesi "Az kalsın kavga çıkacaktı" dedirtti.



Şener, skinny jeans kot pantolonu ve spor ayakkabıları ile sade bir şıklık sergiledi. DEMET ŞENER'DEN U DÖNÜŞÜ!
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Edvina Sponza ile Demet Şener pişti olmaktan son anda kurtuldu!
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