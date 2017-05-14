'dan 'a veto

Giriş Tarihi: 14.5.2017 17:14 Güncelleme Tarihi: 14.5.2017 17:14
Güler Doğan'dan Arda Turan'a veto

'ın "Bizi Arda ile 1 ay sonra birlikte görürsünüz" açıklamasından hemen sonra yıldız futbolcunun adı bu kez de 'la anıldı. Doğan, Ünal'dan sonra bu kez de skandalıyla sarsıldı.

Takvim'de yer alan habere göre; Sosyetik güzel, bu olaylar karşısında sessiz kalırken 'a veto müstakbel kayınvalidesinden geldi. Ünlü futbolcu, 'ı takip ederken Güler Hanım, Arda'yı instagram'da takipten çıkardı.

ARDA TURAN İLE YAĞMUR ÜNAL'IN SÜRPRİZ YAKINLAŞMASI ASLIHAN DOĞAN, ARDA TURAN'A ATEŞ PÜSKÜRDÜ CANSEL ÇÖRDÜK’LE ARDA TURAN'IN MESAJLAŞMALARI ORTAYA ÇIKTI
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Güler Doğan'dan Arda Turan'a veto
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