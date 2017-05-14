Güler Doğan'dan Arda Turan'a veto

Giriş Tarihi: 14.5.2017 17:14Güncelleme Tarihi: 14.5.2017 17:14
Aslıhan Doğan'ın "Bizi Arda ile 1 ay sonra birlikte görürsünüz" açıklamasından hemen sonra yıldız futbolcunun adı bu kez de Yağmur Ünal'la anıldı. Doğan, Ünal'dan sonra bu kez de Cansel Çördük skandalıyla sarsıldı.
Takvim'de yer alan habere göre; Sosyetik güzel, bu olaylar karşısında sessiz kalırken Arda Turan'a veto müstakbel kayınvalidesinden geldi. Ünlü futbolcu, Güler Doğan'ı takip ederken Güler Hanım, Arda'yı instagram'da takipten çıkardı.