Acı trafik kazası Hadise’yi hüngür hüngür ağlattı

Pop müziğin sevilen ismi Hadise, geçtiğimiz Anneler Günü'nde İzmir Optimum'da sevenleriyle buluştu. Yapılan Anneler Günü etkinliği kapsamında konser vermeye hazırlanan güzel şarkıcı; İzmir Buca'dan yola çıkan 24 kişinin, Muğla'da geçirdikleri trafik kazası nedeniyle hayatlarını kaybettiği haberini alması üzerine şarkı söylemek istemedi. Etkinlik öncesi gazetecilerle buluşan şarkıcı, gözyaşlarına hakim olamadı. İzmirli 24 kişiye rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılara da acil şifa dileyen Hadise, hüngür hüngür ağladı. Güzel şarkıcı, Anneler Günü'nde böyle üzücü bir olay yaşanması sebebiyle şarkı söyleyemeyeceğini dile getirdi. Sevenlerini kırmamak için sahneye çıkan Hadise, kendisini bekleyen binlerce hayranına imza dağıtarak bol bol fotoğraf çektirdi. AVM'ye akın eden Hadise hayranları, şarkıcının bu duyarlı davranışını takdir ederek ona alkışlarla destek verdi. Bir saatlik etkinlikte şarkıcının 7'den 77'ye her yaştan hayranı, kendisini görebilmek için izdiham yarattı.