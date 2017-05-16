Engin Altan Düzyatan menajeri ile yollarını ayırdı

Son dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olan Diriliş-Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu engin altan
Düzyatan menajeri Gaye Sökmen
ile yollarını ayırdı.
YOLUNA MEJANERİ OLMADAN DEVAM EDECEK
Düzyatan'ın 'beklentilerinin karşılanmaması' gerekçesiyle bu ayrılığı talep ettiği, varılan mutabakat neticesinde de yolların ayrıldığı belirtildi. Sökmen'in Diriliş-Ertuğrul dizi devam ettiği sürece menajerlik anlaşmasından kaynaklanan ödemelerini almaya devam edeceği de öğrenildi. Bunun dışında Düzyatan yoluna artık menajeri olmadan devam edecek.
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