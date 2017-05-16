Düzyatan menajeri ile yollarını ayırdı

Giriş Tarihi: 16.5.2017 09:40 Güncelleme Tarihi: 16.5.2017 09:46
Engin Altan Düzyatan menajeri ile yollarını ayırdı

TRT1'in fenomen dizisi ''un başarılı başrol oyuncusu Düzyatan menajeri ile yollarını ayırdı.

Son dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olan Diriliş-Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Düzyatan menajeri ile yollarını ayırdı.

YOLUNA MEJANERİ OLMADAN DEVAM EDECEK

Düzyatan'ın 'beklentilerinin karşılanmaması' gerekçesiyle bu ayrılığı talep ettiği, varılan mutabakat neticesinde de yolların ayrıldığı belirtildi. Sökmen'in Diriliş-Ertuğrul dizi devam ettiği sürece menajerlik anlaşmasından kaynaklanan ödemelerini almaya devam edeceği de öğrenildi. Bunun dışında Düzyatan yoluna artık menajeri olmadan devam edecek. DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN 88. SON BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI İZLE!
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Engin Altan Düzyatan menajeri ile yollarını ayırdı
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