Arda Turan iddialar karşısında 'tıp' oynadı

Çapkınlıkta yeşil sahalardaki performansıyla yarışan Arda Turan
, son günlerde sosyal medyada çok sayıda güzelle yazışsa da basın mensuplarıyla tıp oynuyor…
AŞK HAYATIYLA İLGİLİ SORULARA YANIT YOK
İki günlüğüne İspanya'dan İstanbul'a gelen Barcelonalı yıldız, önceki akşam ailesi ve yakın dostlarıyla Etiler Saruhan'daydı. Ünlü futbolcu, restorandan sabaha karşı 03.30'da ayrıldı. Turan, sosyal medya mesajlaşmaları ve aşk hayatı hakkındaki sorulara yanıt vermekten kaçındı.
"KONUŞACAK BİR ŞEY YOK"
Geçtiğimiz hafta Aslıhan Doğan
'dan ayrılıp Yağmur Ünal
'la aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Arda Turan'ın, adını bir yarışma programında duyuran Cansel Çördük
'le de yazışmaları ortaya çıkmıştı. Her iki olay hakkında da sessiz kalmayı tercih eden çapkın futbolcu, hızla aracına yöneldi. "Arkadaşlar konuşacak bir şey yok" diyen Arda Turan'ın bu halleri ise "Demek ki Arda'yla iletişim kurabilmek için sosyal medyayı kullanmak gerekli" esprisi yaptırdı.
Kaynak: Takvim
ARDA TURAN İLE YAĞMUR ÜNAL'IN SÜRPRİZ YAKINLAŞMASI
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