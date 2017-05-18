iddialar karşısında 'tıp' oynadı

Giriş Tarihi: 18.5.2017 10:28 Güncelleme Tarihi: 18.5.2017 10:44
Arda Turan iddialar karşısında 'tıp' oynadı

’e attığı çapkınlık mesajları dillere düşen , İstanbul’a geldi. “Sosyal medyada günde 1500 kişiyle konuşuyorum” diyen yıldız futbolcu, gazeteciler karşısında ise tek kelime etmedi.

Çapkınlıkta yeşil sahalardaki performansıyla yarışan , son günlerde sosyal medyada çok sayıda güzelle yazışsa da basın mensuplarıyla tıp oynuyor…

AŞK HAYATIYLA İLGİLİ SORULARA YANIT YOK

İki günlüğüne İspanya'dan İstanbul'a gelen Barcelonalı yıldız, önceki akşam ailesi ve yakın dostlarıyla Etiler Saruhan'daydı. Ünlü futbolcu, restorandan sabaha karşı 03.30'da ayrıldı. Turan, sosyal medya mesajlaşmaları ve aşk hayatı hakkındaki sorulara yanıt vermekten kaçındı.

"KONUŞACAK BİR ŞEY YOK"

Geçtiğimiz hafta 'dan ayrılıp 'la aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Arda Turan'ın, adını bir yarışma programında duyuran 'le de yazışmaları ortaya çıkmıştı. Her iki olay hakkında da sessiz kalmayı tercih eden çapkın futbolcu, hızla aracına yöneldi. "Arkadaşlar konuşacak bir şey yok" diyen Arda Turan'ın bu halleri ise "Demek ki Arda'yla iletişim kurabilmek için sosyal medyayı kullanmak gerekli" esprisi yaptırdı.

Kaynak: Takvim ARDA TURAN İLE YAĞMUR ÜNAL'IN SÜRPRİZ YAKINLAŞMASI CANSEL ÇÖRDÜK’LE ARDA TURAN'IN MESAJLAŞMALARI ORTAYA ÇIKTI
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Arda Turan iddialar karşısında 'tıp' oynadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz