Cem Yılmaz'ı hayranları rahat bırakmıyor

Ünlü komedyene hayranları rahatvermiyor! Numarası bir şekilde hayranlarının eline geçen komedyenin cep telefonu susmak bilmiyor. Tanımadığı kişiler tarafından defalarca kez aranarak rahatsız edilen Yılmaz, bu rahatsızlığını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı ve onlardan yardım istedi. Cem Yılmaz telefon numaralarını eklediği paylaşımına "Bi kamu hizmeti,asagidaki numaralar 2017 yilinda telefonla sakalasmaktan hoslanan insanlardir bu arkadaslari size emanet ediyorum" yazdı.



İşte Yılmaz'ın o paylaşımı...





