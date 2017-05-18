'ı hayranları rahat bırakmıyor

Giriş Tarihi: 18.5.2017 12:17 Güncelleme Tarihi: 18.5.2017 12:18
Cem Yılmaz'ı hayranları rahat bırakmıyor

Ünlü komedyen sosyal medya hesabı Twitter'dan kendisinin rahatsız eden tanımadığı kişilerin telefon numaralarını takipçileriyle paylaştı.

Ünlü komedyene hayranları rahatvermiyor! Numarası bir şekilde hayranlarının eline geçen komedyenin cep telefonu susmak bilmiyor. Tanımadığı kişiler tarafından defalarca kez aranarak rahatsız edilen Yılmaz, bu rahatsızlığını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı ve onlardan yardım istedi. telefon numaralarını eklediği paylaşımına "Bi kamu hizmeti,asagidaki numaralar 2017 yilinda telefonla sakalasmaktan hoslanan insanlardir bu arkadaslari size emanet ediyorum" yazdı.

İşte Yılmaz'ın o paylaşımı...


BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cem Yılmaz'ı hayranları rahat bırakmıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz