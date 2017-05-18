Nikahsız çocuk dünyaya getirmek istemedim

Geçtiğimiz günlerde GÜNAYDIN'da yer alan 'Tehditle yalan ifade verdim' başlıklı özel haber büyük ses getirdi. GÜNAYDIN'a konuşan Eylem Toraman, boşanma aşamasında olduğu eşi İbrahim Toraman'ın, kendisini üç aylık hamileyken AVM'de darp ettiğini söyledi. Genç kadın; olay savcılığa taşınınca, İbrahim Toraman'ın "Gerçeği söylersen seninle evlenmem" diye kendisini tehdit ettiğini ve "Beni dövmedi" şeklinde yalan ifade verdirdiğini belirtti. Olaylı bir boşanma süreci geçiren Toraman çifti hakkındaki bu haber, SABAH Gazetesi yazarı Hıncal Uluç'un da dikkatini çekti. 'Erkeklere saldıran haberler prim yapıyor' diyen Uluç, yazısında 'Eylem, kendisini döven ve tehdit eden İbrahim'le niye evlenmiş? Niye bu olayı bugüne kadar saklamış ve tam da dava sırasında açıklamış?' diye sordu. Uluç ayrıca, haberin tek taraflı yapılmaması gerektiğini belirterek 'İbrahim bu ithama ne cevap vermiş, haberde yok' yorumunu da yaptı.

'ONA ÇOK AŞIKTIM'

AVM'de yaşanan darp olayının bugünlerde gündeme gelmesinin sebebi; Toraman çiftinin boşanma davasının son duruşmasında, hakimin darp görüntülerinin bilir kişi tarafından incelenmesini istemesi... Ben de bunu öğrenince, Eylem Toraman'ı arayıp "Nedir bu AVM olayı?" diye sordum. Olayın perde arkasını anlatan Eylem Toraman'a, herkesin merak ettiği "Sizi darp eden biriyle neden evlendiniz ki?" sorusunu da yönelttim elbette.

'ÜÇÜNCÜ YIL HAMİLE KALDIM'

Avukat olan Toraman, ünlü futbolcuyla ilişkisini en başından anlattı: "Bir müvekkilim vasıtasıyla yollarımız kesişti. İlişkimizin üçüncü yılında hamile kaldım. İbrahim bebeğin doğmasını istemedi ve bebeği aldırmam için bana baskı yaptı. Ama ben dünyanın en büyük kimya şirketlerinden birinin Türkiye hukuk müdürüydüm. 'Kendi ayaklarım üzerinde duruyorum ve bebeğimi öldürmek istemiyorum. Bebeğin nikahlı bir şekilde dünyaya gelmesini istiyorum' dedim. Bebeği kanunen aldırabileceğimiz zamanın dolmasına bir gün kala AVM'de kavga ettik. Bana 'Çocuğu aldıracaksın, kalk hastaneye gidiyoruz' dedi ve büyük bir tartışma çıktı. Bu görüntüler şu an mahkemede olduğu için paylaşamıyorum. Ona çok aşıktım... İbrahim'in öfke ve otokontrol problemi vardı. Bu durum mesleğine de yansıdı zaten. Aileler araya girdi, ben de çocuğun evlilik dışı dünyaya gelmemesi için ikna oldum." Eylem Toraman, ünlü futbolcuyla para için evlendiği iddialarına da şöyle yanıt verdi: "Ailemin durumu gayet iyi... Evlendiğimde aylık 12 bin 390 lira maaş alıyordum. Bu yüzden 'Para için evlenmiştir' iddialarına takılmadım. AVM'deki kavganın ardından İbrahim geldi ve benimle evlenmek istediğini söyledi. Sürpriz bir teklif yaptı. Onu seviyordum ve beni ikna etti."

'REZİL OLMASIN DİYE SUSTUM'

Eşinin evliliğe ve baba olmaya hazır olmadığını söyleyen Eylem Toraman, ayrılık sürecini ise şöyle anlattı: "Huyları değişmedi... Adam beni seviyordu ama evlilik ve çocuğa hazır değildi. Çapkın olduğu için evliliğimde zor günler geçirdim. Sinir hastalığı ve kıskançlığı yüzünden sevdiğim adamdan ayrıldım. İbrahim, iki ay geçmeden başka kadınlarla yakalandı. Çok üzüldüm ama ailem bana destek çıktı. Oğluma tutundum... Şimdi toparlandım ve yakında işime devam edeceğim. Oğlumla huzurlu ve sakin bir hayat sürmek istiyorum. Haberlerde bu şekilde yer almak mesleğime zarar veriyor." "Bu yaşadıklarınızı neden daha önce anlatmadınız?" diye sorduğumda, Eylem Toraman eşinin futbol kariyerini düşündüğü için sustuğunu söylüyor: "İbrahim Beşiktaş'ta oynuyordu, rezil olmasın diye sustum. İnsan çok sevince, her şeye rağmen susabiliyor. İyi ki onun ve başkalarının tehditlerini dinlemedim, iyi ki oğlumu yaşattım. Artık kötü günler geçti... Oğlum dünyadaki en büyük zenginliğim..." Yalnız bir anne olarak bundan sonra ne yapacağını soruyorum, şöyle anlatıyor: "Boşanma davasının bitmesini bekliyorum. Ben bu camianın insanı değilim. Aslında her şey farklı olsun, eşim yuvasına ve bana bağlı biri olsun isterdim. Allah'tan oğlum Ali Erim hiçbir şeyin farkında değil, çok mutlu bir çocuk. Biz hiç diyalog kurmasak da, Ali Erim haftada iki kere babasıyla görüşüyor. Umarım ileride Ali Erim'in mutluluğu için iki medeni insan gibi davranabiliriz."

TORAMAN KONUŞMADI

İbrahim Toraman cephesine dönecek olursak... Ünlü futbolcu, konuşmak istediğini belirterek geçtiğimiz günlerde GÜNAYDIN muhabiri Hakan Uç'u aradı. Ancak daha sonra "Ben zaten davayı kazanacağım, konuşmaktan vazgeçtim" diyerek telefonlara yanıt vermedi.



YALANCI TANIK SORUŞTURMASINDA TAKİPSİZLİK KARARI



İbrahim Toraman, eşi Eylem Toraman ile devam eden boşanma ve darp davasında, evlerinde görevli olan Yıldız Çınar'ı tanık olarak göstermişti. Eylem Toraman ise Çınar'ın darp olayının yaşandığı gün izinli olduğunu ve evde bulunmadığını savunmuştu. Genç kadın dilekçesinde, "Eşimin açmış olduğu boşanma davasına ve yaralama davası lehine delil üretebilmek için evimizde görevli olan Yıldız Çınar'ı olay tarihinde izinli olmasına rağmen evdeymiş gibi tanık göstermiştir" demişti. Bunun üzerine yalancı tanık gösterdiği gerekçesiyle İbrahim Toraman hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Tanık Yıldız Çınar ise darp olayının gerçekleştiği gün izinli olması nedeniyle taraflar arasında geçen olmayı bilmediğini söyledi.

A.TANSU CEYLAN