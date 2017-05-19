Coşkun Sabah: Bende mal çok

Olaylı boşanmadan sonra ilk kez konuşan Coşkun Sabah "Biliyorsunuz, anlaşmalı olarak ayrıldık. Mahkeme "Sen suçlusun, al sana ceza" falan demedi. Tazminat benim gönlümden koptu, kendi isteğimle veriyorum. Bugüne kadar çok şükür iyi kazandım.

DÜKKAN SATAR ÖDERİM

"Parayı nasıl ödeyeceksiniz, zorlanmayacak mısınız?" diye soruyorlar ama bende mal çok, neden dert ettiler ki? Bir daire ve bir dükkan satıp ödeyeceğim. Dediğim gibi gönlümden kopan para bu, sorun yok" dedi.

İNTİHAR EDERİM DEMİŞTİ

Coşkun Sabah, 1995 Türkiye Güzeli olan eşinin kendisine boşanma davası açıp 9 milyon TL tazminat istemesi sonrası, "Eşim boşanırsa intihar ederim" açıklaması yapmıştı.