Bensu Soral'ın şeffaf elbisesi Cannes'a damga vurdu

Giriş Tarihi: 20.5.2017 14:19 Güncelleme Tarihi: 20.5.2017 14:33
Bensu Soral'ın şeffaf elbisesi Cannes'a damga vurdu

Bir davet için Fransa'ya giden Bensu Soral, hem güzelliğiyle hem şıklığıyla herkesi büyüledi.

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Bensu Soral'ın şeffaf elbisesi Cannes'a damga vurdu
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