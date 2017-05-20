Fransız edebiyatı okurken kendimi setlerde buldum

Başarılı oyuncu Zeynep Beşerler, dört yıldır iş adamı Emir İçgören ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çiftin minik oğulları Kerem de artık 1 yaşına geldi. Beşerler, 19 Mayıs'ta Kalamış Marina'da düzenledikleri Hayata Yelken Aç isimli sosyal sorumluluk projesiyle organ bağışına dikkat çekti. Güzel oyuncuyla kariyeri, evliliği ve sosyal sorumluluk projesi hakkında derinlemesine bir sohbete daldık...

Tuhaf bir hikayeniz var. Nasıl gelişti her şey?

Arkadaşlarımla gittiğim gece kulübünde, gizlice oluşturulmuş bir jüri tarafından kulüp yıldızı seçildim. Meğer seçenler arasında yönetmen Sinan Çetin de varmış. "Bir reklam filmi var" dedi; öyle başladım, ardından bir sürü reklam filmi geldi, kendimi sette buldum. O esnada Tarkan'ın klibinde oynadım, derken Uğur Yücel'in beni görmesiyle 'Alacakaranlık ' dizisine dahil oldum.

FRANSIZ EDEBİYATI OKURKEN KENDİMİ SETLERDE BULDUM

Hiç hayal kurmadığım için oyunculuk da bir hayal değildi. Her şey hayatın getirdikleriyle oldu. Seyrinde gitseydi Fransız Dili ve Edebiyatı okuduktan sonra öğretmen olabilirdim. Ama gerçekten istediğim o muydu? Bence değildi, muhtemelen yapamazdım.Evlilik çok güzel bir tecrübe, en yakın arkadaşının hep yanında olması gibiymiş.Bazen sıkıldığın zamanlar oluyor tabii... (Gülüyor) Şakası bir yana, iki taraf da birbirine özgürlük alanları bıraktığı zaman her şey yolunda gidiyor ve sıkılmıyorsun. Ortak zevklerin olması da önemli; biz birlikte yelken yapıyoruz ve yurt dışında yarışıyoruz.1.5 ay Bodrum'da kaldım, sonra da bir İzmir yaptım. Bu aralar hayat biraz gezmeyle geçiyor ama güzel gidiyor, Kerem ile haşır neşir oluyorum. Onun yoğunluğu var, sabah 6.5'da kalkıyoruz.Eskiden korkum yoktu ama oğlum Kerem sayesinde artık daha yavaş araba kullanıyorum ve uçağa bineceğim zamanda içim sıkışıyor. Zaten 37 yaşında doğurdum.Yok, kimse gelmez artık. (Gülüyor) Büyük konuşmayayım ama bir çocuk yeter.Çok mutluluk verici ve özgürlük diyebilirim; muhteşem bir duygu. Yedi senedir yarışıyorum.Bende hiç kariyer hırsı olmadı. Kerem artık 1 yaşına geldi ve önümüzdeki sene işe geri dönebilirim. İş olmazsa da 'Beyim sağolsun, canım sağolsun' der geçerim.Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat ileErzurum'da organ bağışı ile ilgilibir tıp kongresine gitmiştik. Oradaayaküstü konuşurken, 'Sen bu işiniçindesin, bir proje geliştir' fikriniortaya attılar. İki sene önce gözümüzükarartıp Memorial SağlıkGrubu, Piangel ve ben birlikte buişe girdik. Çok güzel tepkiler aldık.Ünlüleri yelken yarışına soktuk.Sağlık Bakanlığı'yla beraberstant açarak organ bağışı da aldık.Yelkencilerin ve ünlülerin birçoğuorganlarını bağışladı. Ben zaten buişlerin içinde değilken organlarımı10 yıl önce bağışlamıştım. Önemliolan insanlara bunu hatırlatmak vebir farkındalık yaratmak.Aileden geliyor. Bu içten gelenbir şey; insan sevmekle ilgili diyebilirim.