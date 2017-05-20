Şebnem Bozoklu ile birlikte olan Kerem Fırtına fena yakalandı!

Giriş Tarihi: 20.5.2017 14:43 Güncelleme Tarihi: 20.5.2017 15:00
Şebnem Bozoklu ile birlikte olan Kerem Fırtına fena yakalandı!

Ünlü oyuncunun panik anları...

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Şebnem Bozoklu ile birlikte olan Kerem Fırtına fena yakalandı!
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