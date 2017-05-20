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Şebnem Bozoklu ile birlikte olan Kerem Fırtına fena yakalandı!
Şebnem Bozoklu ile birlikte olan Kerem Fırtına fena yakalandı!
Giriş Tarihi: 20.5.2017
14:43
Güncelleme Tarihi: 20.5.2017
15:00
Ünlü oyuncunun panik anları...
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