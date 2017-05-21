Cemil İpekçi, Bensu Soral'ın elbisesini yerden yere vurdu

Oyuncu Bensu Soral
'ın Cammes'da giydiği elbisenin sosyal medyada gündem olmasının ardından ünlü modacı çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"HAMAM ŞALVARI GİBİ"
Bensu Soral'ın giydiği yeşil elbiseyi eleştiren Cemil İpekçi
, "Vücudu ve yüzü çok güzel bir kız ama elbise çok kötü. Elbise Bensu'nun bütün güzelliğini mahvetmiş. Cannes Film Festivali'ne böyle bir elbiseyle gidilmez. Çok abartılı bir elbise giyebilir, çok dekolte de giyebilir ama estetik olması gerekiyor. Eteğin kısalığıyla yanından hamam şalvarı gibi sarkan parçaları çok anlamsız buldum"
diye konuştu.