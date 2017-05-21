, 'ın elbisesini yerden yere vurdu

Giriş Tarihi: 21.5.2017 16:12 Güncelleme Tarihi: 21.5.2017 16:14
Cemil İpekçi, Bensu Soral'ın elbisesini yerden yere vurdu

Güzel oyuncu , Magnum'un moda markası Moschino ile gerçekleştirdiği davet için önceki gün Fransa'ya gitti. 'da güzelliğiyle herkesi büyüleyen Soral, tasarımcı Selma Çilek imzalı beyaz şifon kıyafetiyle göz kamaştırdı.

Oyuncu 'ın Cammes'da giydiği elbisenin sosyal medyada gündem olmasının ardından ünlü modacı çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"HAMAM ŞALVARI GİBİ"

Bensu Soral'ın giydiği yeşil elbiseyi eleştiren , "Vücudu ve yüzü çok güzel bir kız ama elbise çok kötü. Elbise Bensu'nun bütün güzelliğini mahvetmiş. Cannes Film Festivali'ne böyle bir elbiseyle gidilmez. Çok abartılı bir elbise giyebilir, çok dekolte de giyebilir ama estetik olması gerekiyor. Eteğin kısalığıyla yanından hamam şalvarı gibi sarkan parçaları çok anlamsız buldum" diye konuştu.

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Cemil İpekçi, Bensu Soral'ın elbisesini yerden yere vurdu
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