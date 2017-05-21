Oyuncu Tolga Tekin ölümden döndü!

Ünlü oyuncunun ameliyatının riskli geçtiği ve ameliyattan sonra uyandırılmadığı ortaya çıktı. Tolga Tekin, burun ameliyatında riskli bir durumla karşı karşıya kaldı.



AMELİYATTAN SONRA UYANDIRILMADI

Operasyonun ardından uyandırılamayan oyuncu, ancak uygulanan birkaç tedavi yönetimin ardından kendine geldi. Bu durum Tekin'in yakınlarını hayli korkuttu.







TOLGA TEKİN KİMDİR?



19 Mart 1973 doğumlu oyuncu Tolga Tekin 1992 yılında Özel Arı Koleji ardından Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümün'ü bitirmiştir. Bir dönem Adana Devlet Tiyatrosu'nda görev alan oyuncu daha sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin olmuştur. 4 sene Bizim Evin Halleri adlı dizide oyunculuk yapan Tolga Tekin 2013 yılında Zeynep Koltuk ile evlenmiştir. Şimdiki dönemde ise rol aldığı dizie Özkan karakteri ile büyük beğeni toplamayı başaran 1,75 boyundaki usta oyuncu Tolga Tekin Ankara doğumlu baba tarafından aslen Kars anne tarafından ise aslen Bulgar Göçmeni'dir.