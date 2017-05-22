Cem Özer'den şok itiraf!

Giriş Tarihi: 22.5.2017 14:44Güncelleme Tarihi: 22.5.2017 15:10
Nurgül Yeşilçay ile 2004'te evlenip 6 yıl önce yollarını ayıran ve geçtiğimiz Mart ayında oyuncu Pınar Dura ile hayatını birleştiren Cem Özer'den şoke eden sözler... Özer, konuk olduğu programda "Hem aldattım hem aldatıldım" diyerek çarpıcı bir itirafta bulundu.
Cem Özer, 6 yıldır birlikte olduğu senarist Pınar Dura ile geçtiğimiz Mart ayında nikah masasına oturarak beşinci evliliğini gerçekleştirmişti.
"HEM ALDATTIM HEM ALDATILDIM"
Sebla Pekcan, Selin Dilmen, Esin Maraşlıoğlu ve Nurgül Yeşilçay'ın ardından Pınar Duray ile evlenen Cem Özer, konuk olduğu 'Duymayan Kalmasın' programında, "Hem aldattım hem de aldatıldım'' dedi.