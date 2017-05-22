Cem Özer'den şok itiraf!

Cem Özer , 6 yıldır birlikte olduğu senarist Pınar Dura ile geçtiğimiz Mart ayında nikah masasına oturarak beşinci evliliğini gerçekleştirmişti.

"HEM ALDATTIM HEM ALDATILDIM"

Sebla Pekcan, Selin Dilmen, Esin Maraşlıoğlu ve Nurgül Yeşilçay'ın ardından Pınar Duray ile evlenen Cem Özer, konuk olduğu 'Duymayan Kalmasın' programında, "Hem aldattım hem de aldatıldım'' dedi.

CEM ÖZER'DEN ŞOK İTİRAF!