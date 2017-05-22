'den şok itiraf!

Giriş Tarihi: 22.5.2017 14:44 Güncelleme Tarihi: 22.5.2017 15:10
Cem Özer'den şok itiraf!

ile 2004'te evlenip 6 yıl önce yollarını ayıran ve geçtiğimiz Mart ayında oyuncu ile hayatını birleştiren 'den şoke eden sözler... Özer, konuk olduğu programda "Hem aldattım hem aldatıldım" diyerek çarpıcı bir itirafta bulundu.

, 6 yıldır birlikte olduğu senarist ile geçtiğimiz Mart ayında nikah masasına oturarak beşinci evliliğini gerçekleştirmişti.

"HEM ALDATTIM HEM ALDATILDIM"

Sebla Pekcan, Selin Dilmen, Esin Maraşlıoğlu ve 'ın ardından Pınar Duray ile evlenen Cem Özer, konuk olduğu 'Duymayan Kalmasın' programında, "Hem aldattım hem de aldatıldım'' dedi.



CEM ÖZER'DEN ŞOK İTİRAF!
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cem Özer'den şok itiraf!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz