ameliyat olacağını duyurdu

Giriş Tarihi: 22.5.2017 16:32 Güncelleme Tarihi: 22.5.2017 17:38
Hülya Koçyiğit ameliyat olacağını duyurdu

Türk Sineması'nın efsane ismi tedavi olmak için gittiği Amerika'da ameliyat oluyor. Sanatçı, akciğerinin sağ üst lobundaki kanserli bölge için, New York'taki bir hastanede Türkiye saati ile saat 18:00'de (bugün) operasyona girecek.

19 Mayıs tatilinin yoğunluğundan dolayı Ege'deki otellerinin başında bulunan Ender-Gülşah Alkoçlar çifti de annelerinin yanında olmak için İstanbul'da buluşarak hemen Amerika'ya uçtu.

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla tüm sevenlerinden dua beklediğini ifade eden Koçyiğit haberi şöyle duyurdu: ''Bugün benim için zor bir gün. Sizlere güzel haberler vermeyi umut ederek yazıyorum. Hala New York'tayım. Akciğerimin sağ üst lobundaki kanserli bölge için Presbyterian Hospital'da Dr. Nasser Altorki ve ekibi tarafından gerçekleştirilecek ameliyata gireceğim birazdan. Sizlerden, benim için dualarınızı esirgememenizi umut ediyorum. Her zaman güzel dileklerinizle yanımda olduğunuzu hissettirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Var olun.''

İşte Koçyiğit'in o paylaşımı...

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Hülya Koçyiğit ameliyat olacağını duyurdu
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