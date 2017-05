Şarkıcı Nez anne olmak istemiyor

Şarkılarının yanı sıra dansıyla da sahnelere damga vuran Nez, "Sahnede dans edip şarkı söyleyen bir ben varım. Türkiye'de şarkı söyleyip dans eden insanların bunu tam anlamıyla yaptığını düşünmüyorum" diyerek, meslektaşlarına göndermede bulundu.



"ÇOCUK İÇİN ÇOK ERKEN"

Geçtiğimiz yıl evlenen ve İngiltere'de yaşayan Nez, "Evliliğim çok yeni. Çocuk için erken. Henüz anne olmayı düşünmüyorum" açıklamasında bulundu.







ORTADOĞU'YA AÇILACAK

Bir süredir sahnelerden uzak kalan Nez, "Geri dönüşüm bomba gibi olacak. Londra'da Doğu-Batı sentezi yaptığım, etnik bir çalışmam var. Çok yakında bunu Dubai'ye taşıyacağım" diyerek, Ortadoğu'ya açılacağının sinyalini verdi.

Her daim göz önünde olmayı sevmediğini de dile getiren şarkıcı, "Sürekli bir şeyler yaptığınız zaman üretim olmuyor. Sanat 7/24 yapılabilecek bir şey değil bence. İnsan kendini yenilemeli. Her an gündemde olmak bana göre doğru bir şey değil" şeklinde konuştu.