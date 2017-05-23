Aleyna Tilki dudak dolgusu mu yaptırdı?

Emrah Karaduman ile yaptığı "Cevapsız Çınlama" şarkısıyla büyük bir başarı yakalayan ve haftalarca müzik listelerinin ilk sırasında yer alan 17 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki son zamanlarda yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla şaşırtıyor.







MAGAZİN GÜNDEMİNDEKİ YERİNİ KORUYOR



"Dünya starı olmama 350 gün kaldı. 18'e gün sayıyorum" şeklindeki açıklamalarıyla magazin gündeminin zirvesine oturan Tilki şimdi de estetik yaptırdığı iddialarıyla zirvedeki yerini koruyor.







"16 YAŞIMDA MAKYAJSIZDIM, ŞİMDİ RUJ SÜRÜYORUM"



Paylaştığı fotoğrafların ardından gelen hayranlarının meraklı soruları ve eleştirilerine Aleyna Tilki yine sosyal medya üzerinden cevap verdi. Dudaklarının normalden farklı görünmesinin sebebini 'parlatıcı ruj' sürmesine bağlayan Tilki "Dudağa,parlak ruj sürmek,estetik mi sayılıyor? Yani yüzüme rujdan başka bir şey sürmüyorum bile. Bir de estetik mi yaptıracağım. Önceki hali sonraki hali yapmışsınız. Saçma.16 yaşımda makyaj sıfırdı, artık sadece hafif bir ruj vs sürebiliyorum. Ve büyüyorum da o da var." şeklinde cevap vererek iddiaları yalanladı.





ALEYNA TİLKİ DÜNYA STARI OLMA KONUSUNDA KARARLI