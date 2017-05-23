si bu hafta yayınlanmayacak

İHA

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 23.5.2017 10:36 Güncelleme Tarihi: 23.5.2017 10:52
Diriliş Ertuğrul dizisi bu hafta yayınlanmayacak

Ekranların en sevilen ve izlenme rekorları kıran 'in fenomen si 'dan üzücü haber geldi. Dizinin heyecanla beklenen 89. bölümü bu hafta yayınlanmayacak.

Her bölümü farklı bir heyecana sahne olan son bölümüyle nefes kesmişti. nin Aliyar karakterinin ölmesinin ardından Erturğul 89.bölümü büyük merak konusu olmuştu.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL BU HAFTA ARA VERECEK

TRT 1'in Diriliş Ertuğrul 89.bölümünün olmaması ile ilgili internet sitesinde yayınlandığı yayın akışıMaç engeline takıldı. Sevilen dizi UEFA Avrupa Ligi Finali Ajax - Manchester United maçı nedeniyle Bu hafta yayınlanmayacak. TRT 1'in anlaşması nedeniyle Diriliş Ertuğrul 89 bölümü zorunlu olarak ara verecek.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 88. BÖLÜM 2. FRAGMANI

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Diriliş Ertuğrul dizisi bu hafta yayınlanmayacak
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