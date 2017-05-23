Tarihi zafere tanıklık ettiler

Fenerbahçe'nin, THY Avrupa Ligi'nin final karşılaşmasında Olimpiakos'u yenerek şampiyonluğa ulaştığı geceyi ünlü isimler de yakından takip etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve sarılacivertlilerin, Yunan temsilcisini 80-64'lük skorla mağlup ettiği maçı, pek çok ünlü isim tribünden izledi. Pelin Akil-Anıl Altan, Emre Karayel, İrem Sak, Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı, Murat Şeker, İlker Ayrık, Engin Öztürk ve İdil Fırat; karşılaşmayı izledikten sonra şampiyonluğu doyasıya kutladı. Gecenin en çok ilgi çeken ismi, tuz dökme hareketiyle fenomen olan Nusret Gökçe'ydi. Maçı büyük bir heyecanla izleyen Gökçe, maç sonu sahaya inerek sporcularla birlikte 'tuz dökme' hareketi yaptı. Gökçe, sosyal medyada ise 'Her şey büyük Türkiye için dedik' notunu düştü.