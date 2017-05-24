'in pişmanlığı

Giriş Tarihi: 24.5.2017 17:35 Güncelleme Tarihi: 24.5.2017 17:36
Caner Erkin'in Asena Atalay pişmanlığı

Beşiktaş'lı yıldız futbolcu , kendisine bir dizi dava açan eski eşi 'la ilgili Ocak ayında çok sert bir açıklama yapmış ve sosyal medyadan yaptığı bu paylaşımda çocuğunun annesi Atalay'ın evlilik birliği içindeyken 3. kişilerle beraber olduğunu açıklamıştı.

Açıklamasında 'ı menfaat ve çıkarları için sınır tanımayan biri olarak tanımlayan 'in daha sonra ise bu paylaşımı sildiği ortaya çıktı. Ünlü futbolcunun, Asena Atalay kendisine dava açınca geri adım attığı ve bu yaptığı paylaşımından pişman olup silince de açılan "İffet davası"nın takipsizlikle sonuçlandığı öğrenildi.

"YALAN OLDUĞU ORTAYA ÇIKACAK"

Konuyla ilgili bir televizyon programına konuşan Asena Atalay, "Bu benim paylaşımım değil ki, neden sildiğini kendisine sormanız gerekiyor. Ben çok ilgilenmiyorum. Bir dava açıyorsa, o davanın altını yalan yanlış şeylerle doldurmak zorundasın. Yoksa sana o davayı açtırmıyorlar zaten... Yalan yanlış şeylerle altını doldurdular... Bu yalan yanlış şeylerin de yalan olduğu ortaya çıkacak ve biz davayı alıp aklanacağız. Sonra da enerjileri de üzerimizden gidecek ve kurtulacağız. Bu kadar basit..." dedi.

CANER ERKİN’İN ASENA ATALAY’A AÇTIĞI VELAYET DAVASI BAŞLADI ‘ÇOCUĞUNUN YANINDA OLACAĞI VAKTİ, SEVGİLİLERİYLE TATİLDE GEÇİRİYOR’
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Caner Erkin'in Asena Atalay pişmanlığı
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