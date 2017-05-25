Hollywood’da klip çekti

Türk pop müziğinin güçlü sesi Hande Yener, önceki akşam sevenlerine büyük bir sürpriz yaptı. Yener, Temmuz ayında piyasaya çıkması beklenen 'Hepsi Hit Vol 2' albümü öncesi yepyeni bir single yayınlayarak adeta ters köşe yaptı.Müzikseverlerin hiç beklemediği bir anda yayınladığı 'Bakıcaz Artık' şarkısı ve klibi ile büyük bir sürprize imza atan Yener, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Sözü, müziği ve aranjesi Mert Ekren'e ait olan 'Bakıcaz Artık' şarkısına Amerikalı yönetmen Michael Garcia yönetmenliğinde video klip çeken Yener, mekan için Amerika'yı tercih etti. 'Melekler Şehri' olarak tabir edilen Los Angeles'ta gerçekleşen çekimler Beverly Hills, Malibu ve Hollywood'da tamamlandı. Yaklaşık iki gün süren çekimlerde Hande Yener, Amerika'yı fethetti.